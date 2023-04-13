– Ваше величайшее достижение за последние годы – это чемпионство с Динамо?

– Команда проиграла предыдущий чемпионат с отставанием от Шахтера в 23 очка, а через год со мной выиграли с преимуществом в 11 очков. Также мы выиграли Кубок и Суперкубок. После пандемии пришла война, это уже не футбол, это невозможно... Сейчас очень тяжело.

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– Согласен, страна в состоянии войны!

– Мы играли в Ужгороде, ехали 13 часов на поезде. Потом поехали во Львов, это еще 7-8 часов. Когда выступали в еврокубках, еженедельно ездили в Краков, Львов, Киев, Кишинев. Очень тяжело, но футболу нужно жить и не сдаваться. Это сентиментальная сторона людей, ни в чем не повинных.

– В футбол все же играют...

– Только на 3-4 стадионах. Я хотел опустить руки, но не могу! Все иностранные тренеры уехали из Украины, но я не мог сдаться. Это сложная ситуация, но я не могу предать! Я считаю, что это был бы акт предательства, если бы я ушел.

– У вас были предложения?

– Из Фенербахче (турки потом противостояли Динамо в квалификации ЛЧ и группе ЛЕ – прим. Футбол 24 ). Я не мог покинуть Киев, хотя у меня очень большие проблемы. Из команды ушло 11 игроков, сейчас у меня 5-6 детей. Забарный поехал в Англию, Цыганков – в Испанию, Вербич и Кендзера – в Грецию... До пандемии киевское Динамо выигрывало много матчей, имело много болельщиков, а потом осталось без всего этого, – пожаловался Луческу в интервью gsp.ro.

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