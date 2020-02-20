"Он лидирует с большим отрывом": бывший хавбек Ливерпуля назвал лучшего игрока АПЛ

Бывший полузащитник Ливерпуля, Тоттенхэма и сборной Англии Джейми Реднапп убежден, что лучший игрок АПЛ выступает за Манчестер Сити.

"Когда де Брюйне на поле, он на голову выше всех. Не думал, что уровень Давида Силвы можно превзойти, но де Брюйне поднимает планку еще выше.

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Ощущение, будто вокруг него силовое поле – у него не отбирают мяч. Его потрясающие пасы всегда раскрывают оборону. Игра бельгийца без мяча также на другом уровне. Он не попал в команду года, но для меня Кевин – игрок года.

Среди соперников ван Дейк, который проводит потрясающий сезон, Хендерсон, игрой которого я восхищаюсь, даже Мане. Но посмотрите на цифры. Де Брюйне сделал 20 голевых передач (17 ассистов в АПЛ – прим), что намного больше, чем у других. Сейчас он лучший игрок Англии. И лидирует он с большим отрывом", – цитирует Реднаппа Goal.

Напомним, де Брюйне перешел в Манчестер Сити из Вольфсбурга в 2015 году. В текущем сезоне к своим 17 ассистам он добавил еще 8 голов в АПЛ.

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