"Він лідирує з великим відривом": колишній хавбек Ліверпуля назвав найкращого гравця АПЛ

Колишній півзахисник Ліверпуля, Тоттенхема та збірної Англії Джеймі Реднапп переконаний, що найкращий гравець АПЛ виступає за Манчестер Сіті.

"Коли де Брюйне на полі, він на голову вищий за всіх. Не думав, що рівень Давіда Сілви можна перевершити, але де Брюйне піднімає планку ще вище.

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Відчуття, ніби навколо нього силове поле – у нього не відбирають м'яч. Його приголомшливі паси завжди розкривають оборону. Гра бельгійця без м'яча також на іншому рівні. Він не потрапив в команду року, але для мене Кевін – гравець року.

Серед суперників ван Дейк, який проводить приголомшливий сезон, Хендерсон, грою якого я захоплююся, навіть Мане. Але подивіться на цифри. Де Брюйне зробив 20 гольових передач (17 асистів в АПЛ – прим), що набагато більше, ніж у інших. Зараз він найкращий гравець Англії. І лідирує він з великим відривом", – цитує Реднаппа Goal.

Нагадаємо, де Брюйне перейшов у Манчестер Сіті з Вольфсбурга в 2015 році. У поточному сезоні до своїх 17 асистів він додав ще 8 голів в АПЛ.

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