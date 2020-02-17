toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Реал может приобрести самого высокооплачиваемого игрока Манчестер Сити

10:18 207 Читати українською
Реал может приобрести самого высокооплачиваемого игрока Манчестер Сити
Кевин де Брюйне и Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Карьера хавбека Манчестер Сити Кевина де Брюйне может получить неожиданный поворот.

Реал рассматривает возможность подписать звезду "горожан" Кевина де Брюйне, сообщает Sports Mole.

Реал готов оформить самый дорогой трансфер в истории клуба ради звезды Манчестер Сити

В Мадриде рассчитывают, что ведущие игроки команды Гвардиолы захотят покинуть клуб из-за дисквалификации Сити из еврокубков на два сезона. Переход 28-летнего бельгийца может состояться уже летом. По данным портала transfermarkt стоимость игрока оценивается в 150 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Кевин провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и 16-ю ассистами. Стоит отметить, что де Брюйне получает самую большую зарплату в Сити (350 тысяч фунтов в неделю).

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Сенсационная потеря очков мадридцами в видеообзоре матча Реал – Сельта – 2:2
01:07
356
Теги
Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид Трансферы Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
3
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук