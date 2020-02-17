Реал может приобрести самого высокооплачиваемого игрока Манчестер Сити

Карьера хавбека Манчестер Сити Кевина де Брюйне может получить неожиданный поворот.

Реал рассматривает возможность подписать звезду "горожан" Кевина де Брюйне, сообщает Sports Mole.

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В Мадриде рассчитывают, что ведущие игроки команды Гвардиолы захотят покинуть клуб из-за дисквалификации Сити из еврокубков на два сезона. Переход 28-летнего бельгийца может состояться уже летом. По данным портала transfermarkt стоимость игрока оценивается в 150 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Кевин провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и 16-ю ассистами. Стоит отметить, что де Брюйне получает самую большую зарплату в Сити (350 тысяч фунтов в неделю).

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