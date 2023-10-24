Главный редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Владимир Зверов поразмышлял над тем, кто может стать ближайшим будущим национальной команды.

"Кто из игроков чемпионата Украины в перспективе может подойти Сергею Реброву и сборной Украины? Мне ужасно нравится Максим Брагару, один из лидеров Черноморца. Его скорость, атакующая агрессия, умение вести борьбу на своей и чужой половине поля. Он лидер чемпионата Украины по скоростным рывкам с мячом вперед.

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Владимир Бражко, если будет демонстрировать стабильность. Луческу раскритиковал его после матча с СК Днепр-1, что он проиграл борьбу, не возвращался "домой", не помогал команде. Молодым футболистам не хватает стабильности.

Ну и футболисты Руха: Сыч, Роман – крайние защитники, и Слюбик – центральный защитник, очень перспективные ребята", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сборной Украины в отборе на Евро-2024 осталось сыграть один матч с Италией, от которого будет зависеть судьба команды Реброва. Сейчас "сине-желтые" в турнирной таблице группы С идут вторыми, имея 13 очков, у "Скуадры Адзурры" 10 баллов и игра в запасе.

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