Головний редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Володимир Звєров поміркував над тим, хто може стати найближчим майбутнім національної команди.

"Хто з гравців чемпіонату України в перспективі може підійти Сергію Реброву і збірній України? Мені страшенно подобається Максим Брагару, один з лідерів Чорноморця. Його швидкість, атакувальна агресія, вміння вести боротьбу на своїй і чужій половині поля. Він лідер чемпіонату України за швидкісними ривками з м'ячем вперед.

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Володимир Бражко, якщо демонструватиме стабільність. Луческу розкритикував його після матчу з СК Дніпро-1, що він програв боротьбу, не повертався "додому", не допомагав команді. Молодим футболістам не вистачає стабільності.

Ну і футболісти Руха: Сич, Роман – крайні захисники, і Слюбик – центральний оборонець, страшенно перспективні хлопці", – сказав Звєров у авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, збірній України у відборі на Євро-2024 залишилось зіграти один матч з Італією, від якого залежатиме доля команди Реброва. Наразі "синьо-жовті" у турнірній таблиці групи С йдуть другими, маючи 13 очок, у "Скуадри Адзурри" 10 балів і гра в запасі.

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