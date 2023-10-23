В эти выходные болельщики имели возможность наслаждаться настоящим голепадом в чемпионате Украины – всего команды забили 28 мячей, а сразу шестерым игрокам удалось оформить дубли. Самым результативным стал поединок в Ровно, где львовский Рух разгромил Верес (5:2).

Завершался же тур центральным матчем в Киеве, в котором Динамо потерпело уже второе поражение подряд, уступив СК Днепр-1 (0:1). О кризисе команды Луческу и отговорках румына, тренерском дебюте Срны, бронебойном Кривбассе, возвращении Зари, феерии Руха и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале"Футбол 24".

СК Днепр-1 удержал победу над Динамо – камбек Шапаренко не помог киевлянам избежать второго поражения подряд