"Была одна история с Иваном Бобко. Он себе купил кабриолет. Ладно, понты можно себе где-то позволить. Одесса, тепло. А потом его два дня не было.

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Спрашиваю: "Где он?" Говорят: "Заболел". Я: "Что у него?" Отвечают: "Уши застудил". Ему продуло уши в кабриолете. Я ему потом сказал, чтобы он продал машину. Он на следующий день так и сделал", – рассказал Григорчук в программе "Вацко LIVE".

Напомним, Бобко выступал под руководством Григорчука в одесском Черноморце с 2010 по 2014 годы. Сейчас 30-летний полузащитник защищает цвета кутаисского Торпедо.

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