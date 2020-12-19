"Он мог играть на уровне Барселоны": Григорчук выделил самого сильного футболиста, с которым приходилось работать
Главный тренер солигорского Шахтера Роман Григорчук поделился мыслями относительно таланта грузинского полузащитника Торнике Окриашвили.
"По таланту, потенциалу могу назвать Окриашвили. На мой взгляд, если бы ему ничего не мешало, он бы мог играть на любом уровне – Барселона, может, под стиль этой команды. Но он мог играть на самом высшем уровне.
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Что ему мешало? Не могу сказать, что он сильно выпивал. Что-то ему где-то в быту существенно мешало. Иногда бывало с Окриашвили, что он приходил в каком-то таком состоянии на тренировку – в глазах страсть, хочет играть. "О! А что тут все такие грустные?" Он талантливый и странный", – сказал Григорчук в программе "Вацко LIVE".
Напомним, Окриашвили выступал под руководством Григорчука в одесском Черноморце. Сейчас Торнике играет за кипрский Анортосис.
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