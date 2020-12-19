"По таланту, потенциалу могу назвать Окриашвили. На мой взгляд, если бы ему ничего не мешало, он бы мог играть на любом уровне – Барселона, может, под стиль этой команды. Но он мог играть на самом высшем уровне.

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Что ему мешало? Не могу сказать, что он сильно выпивал. Что-то ему где-то в быту существенно мешало. Иногда бывало с Окриашвили, что он приходил в каком-то таком состоянии на тренировку – в глазах страсть, хочет играть. "О! А что тут все такие грустные?" Он талантливый и странный", – сказал Григорчук в программе "Вацко LIVE".

Напомним, Окриашвили выступал под руководством Григорчука в одесском Черноморце. Сейчас Торнике играет за кипрский Анортосис.

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