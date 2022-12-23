"Конечно, Таллес ярче Буяльского и других динамовцев в центре поля. Он более техничный и перспективный. Буяльский только сейчас засиял, но вспомним Буяльского четыре года назад. Таллесу всего 24 года, а Буяльскому 29. Плюс Буяльский уже хорошо знает партнеров и может играть с ними вслепую. К тому же, в равных командах легче играть.

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Думаю, Таллес сможет навязать конкуренцию у Динамо. Но! Динамо – это один из немногих клубов, где иностранцам сложно. Не знаю почему. Таллес способен усилить и Динамо, и Шахтер. Но если выбирать, куда переходить – то в Динамо, хотя адаптация легионеров там почему-то происходит сложно.

Также я отмечу, что Таллес не побоялся вернуться в Украину в отличие от других легионеров, играет и не дергается, как те же иностранцы СК Днепр-1, просто физически боящиеся здесь находиться", – поделился Федорчук в интервью Fanday.

Отметим, что Таллес сыграл за Рух в 14 матчах УПЛ в этом сезоне, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.

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