"Звичайно, Таллес яскравіший за Буяльського та інших динамівців у центрі поля. Він технічніший і перспективніший. Буяльський тільки зараз засяяв, але згадаймо Буяльського чотири роки тому. Таллесу лише 24 роки, а Буяльському 29. Плюс Буяльський уже добре знає партнерів і може грати з ними наосліп. До того ж у рівних командах легше грати.

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Думаю, Таллес зможе нав'язати конкуренцію у Динамо. Але! Динамо – це один із небагатьох клубів, де іноземцям надскладно. Не знаю чому. Таллес здатний посилити і Динамо, і Шахтар. Але якщо вибирати, куди переходити – то до Динамо, хоча адаптація легіонерів там чомусь відбувається складно.

Також я зазначу, що Таллес не побоявся повернутися в Україну на відміну від інших легіонерів, грає і не сіпається, як ті ж іноземці СК Дніпро-1, які просто фізично бояться тут перебувати", – поділився Федорчук в інтерв'ю Fanday.

Зауважимо, що Таллес зіграв за Рух в 14 матчах УПЛ цього сезону, в яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

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