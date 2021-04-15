"Красные дьяволы" готовятся подорвать рынок трансферами лидеров лондонских клубов – Харри Кейна (Тоттенхэм) и Деклана Райса (Вест Хэм).

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Нападающий "шпор" устал ждать прогресса от команды, поэтому настроен менять прописку, сообщает Football Insider. Ради Кейна точно придется бить рекорд АПЛ, поскольку босс Тоттенхэма Даниэль Леви рассчитывает получить за форварда не менее 120 млн фунтов.

Райс также будет стоить космических денег, добавляет MEN. Вест Хэм задрал ценник на хавбека в 80 млн фунтов. Правда, здесь у Манчестер Юнайтед есть козырь – Джесси Лингард. Вероятно, "молотки" сделают скидку на Райса в обмен на полноценный переход арендованного полузащитника манкунианцев.

Добавим, что Кейн провел в текущем сезоне 42 матча, отличился 29 голами и 16 ассистами. Статистика Райса – 32 матча, один гол и один ассист.

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