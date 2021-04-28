"Футболіст з таким підбором навиків, які є у Харрі Кейна, повинен підкріплювати свій рівень трофеями. Цей хлопець заслуговує того, щоб у нього були фотографії з кубками. Ганьба, що у нього досі їх немає. Перемога в чемпіонаті може вивести його в список претендентів на "Золотий м'яч".

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Кейн може любити Тоттенхем, бути відданим йому, але в кінцевому рахунку він повинен захотіти зіграти в команді, здатній поборотися за трофеї. Він заслуговує на це і потребує відповідного клубу. Я вірю в те, що таким клубом може бути Манчестер Юнайтед. Кейну 27 років, у нього попереду ще 5 років гри на найвищому рівні. Його присутність гарантує вам 30 голів і низку результативних передач за сезон.

Я вважаю, що він ідеально підходить манкуніанцям, тому що це фантастичний гравець. Хіба що сума можуть викликати питання. Довелося б заплатити величезні гроші, але якщо Манчестер Юнайтед хоче виграти АПЛ, то їм необхідні такі футболісти, як Кейн", – зазначив Саа у коментарі Manchester Evening News.

До слова, Кейн провів 44 поєдинки у складі Тоттенхема у поточному сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 31 гол та 16 асистів.

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