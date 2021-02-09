"Летом был интерес со стороны многих клубов, он хороший игрок, который может адаптироваться в любом клубе Серии А. То, что мы были близки к Наполи, не совсем правильно, обстоятельного обсуждения не было.

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Надеюсь, что Виталий готов перейти в новый чемпионат, будь то Серия А или АПЛ. Настал момент в его карьере, когда он может попробовать новый опыт после Динамо. Наполи – особый клуб, отличный клуб с традициями. Я уверен, что у него есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к такой команде, как Наполи", – рассказал Серебренников в эфире CalcioNapoli24 TV.

К слову, Миколенко провел 17 матчей в составе киевлян в текущем сезоне, в которых отметился 2 ассистами. Динамо на зимнюю паузу в УПЛ ушло лидером с 1-очковым преимуществом над Шахтером.

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