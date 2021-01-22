Интер составил целый список из игроков, которыми хотел бы усилить позицию левого защитника.

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По информации Calciomercato, фаворитами являются латерали Челси Маркос Алонсо и Эмерсон Пальмиери. Также рассматривается вариант с одноклубником Малиновского Робином Госенсом, а меньше всего шансов у игрока Барселоны Хуниор Фирпо и представителя Вероны Федерико Димарко. Что касается Миколенко, то его рассматривают в статусе сенсационного трансфера.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел в футболке "бело-синих" 17 матчей, в которых отметился 2 ассистами. Динамо на зимнюю паузу в УПЛ ушло лидером с 1-очковым преимуществом над Шахтером.

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