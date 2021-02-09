"Влітку був інтерес з боку багатьох клубів, він хороший гравець, який може адаптуватися в будь-якому клубі Серії А. Те, що ми були близькі до Наполі, не зовсім правильно, ґрунтовного обговорення не було.

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Сподіваюся, що Віталій готовий перейти в новий чемпіонат, чи то Серія А чи АПЛ. Настав момент у його кар'єрі, коли він може спробувати новий досвід після Динамо. Наполі – особливий клуб, відмінний клуб з традиціями. Я впевнений, що у нього є якості, щоб грати в будь-якій італійській команді, він готовий до такої команди, як Наполі", – розповів Серебренніков у ефірі CalcioNapoli24 TV.

До слова, Миколенко провів 17 матчів у складі киян у поточному сезоні, в яких відзначився 2 асистами. Динамо на зимову паузу в УПЛ пішло лідером з 1-очковою перевагою над Шахтарем.

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