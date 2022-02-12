Вильярреал принимал Реал в рамках центрального матча 24-го тура Примеры. Ознакомьтесь с отчетом встречи на Футбол 24.

Несмотря на громкую вывеску, поединок трудно назвать зрелищным. Прогнозируемо, Реал владел определенным преимуществом на протяжении всего матча, но конвертировать его в результат подопечным Карло Анчелотти не удалось.

ПСЖ – Реал: Бензема точно отправится в Париж на матч Лиги чемпионов

При равной игре в первой половине встречи, соперники создали очень мало моментов. После перерыва гости полностью завладели инициативой. Ощущалась нехватка Карима Бензема, а Гарет Бейл откровенно упустил свои считанные эпизоды. В конце встречи Лука Йович имел шанс вырвать победу, но попал в перекладину. В итоге финальный свисток зафиксировал логичные нули на табло.

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Реал остается лидером турнирной таблицы, оторвавшись от Севильи на 4 очка. Напомним, уже во вторник, 15 февраля, мадридцы в Париже будут соревноваться с ПСЖ в рамках 1/8 финала ЛЧ.

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