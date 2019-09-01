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"Он будет забивать голы даже умирая", – Гвардиола сделал странный комплимент Агуэро

15:16 149 Читати українською
"Он будет забивать голы даже умирая", – Гвардиола сделал странный комплимент Агуэро
Агуэро и Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити оценил бомбардирские таланты звездного аргентинца.

2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро
55’ Серхио Агуэро
79’ Бернарду Силва
 
2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро
55’ Серхио Агуэро
79’ Бернарду Силва

"Агуэро забивал голы в 16 лет в Аргентине, забивает сейчас и будет забивать даже умирая.

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Серхио – особый талант, который сильно помогает нам своими голами. С годами он не изменился, бомбардирское чутье и жажда голов у него такие же, как и в юные годы", – приводит слова Гвардиолы Sun.

Агуэро и Гвардиола поссорились во время матча против Тоттенхэма

К слову, нападающий "горожан" успел отличиться шестью голами в четырех стартовых турах чемпионата Англии 2019/20.

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Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Серхио Агуэро Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Брайтон
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