"Он будет забивать голы даже умирая", – Гвардиола сделал странный комплимент Агуэро

Главный тренер Манчестер Сити оценил бомбардирские таланты звездного аргентинца.

"Агуэро забивал голы в 16 лет в Аргентине, забивает сейчас и будет забивать даже умирая.

Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 – видео голов и обзор матча

Серхио – особый талант, который сильно помогает нам своими голами. С годами он не изменился, бомбардирское чутье и жажда голов у него такие же, как и в юные годы", – приводит слова Гвардиолы Sun.

Агуэро и Гвардиола поссорились во время матча против Тоттенхэма

К слову, нападающий "горожан" успел отличиться шестью голами в четырех стартовых турах чемпионата Англии 2019/20.