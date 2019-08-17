Агуэро и Гвардиола поссорились во время матча против Тоттенхэма

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поссорился с нападающим своей команды Серхио Агуэро.

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и форвард "горожан" Серхио Агуэро рассорились после замены аргентинца.

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Судя по всему, испанский специалист был недоволен действиями нападающего, а Агуэро был разочарован ранней заменой. Добавим, что помощник Гвардиолы Микель Артета отвел аргентинца к скамейке запасных, а сам специалист еще несколько раз пытался обратиться к своему подопечному.

Напомним, Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего, разойдясь результативной ничьей (2:2).

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