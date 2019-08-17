toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Агуэро и Гвардиола поссорились во время матча против Тоттенхэма

17 августа 23:46 90 Читати українською
Агуэро и Гвардиола поссорились во время матча против Тоттенхэма
Гвардиола и Агуэро / Metro

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поссорился с нападающим своей команды Серхио Агуэро.

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и форвард "горожан" Серхио Агуэро рассорились после замены аргентинца.

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Судя по всему, испанский специалист был недоволен действиями нападающего, а Агуэро был разочарован ранней заменой. Добавим, что помощник Гвардиолы Микель Артета отвел аргентинца к скамейке запасных, а сам специалист еще несколько раз пытался обратиться к своему подопечному.

Напомним, Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего, разойдясь результативной ничьей (2:2).

Манчестер Сити драматично не дожал Тоттенхэм из-за VAR – Зинченко дважды не смог пробить чемпиона мира

blog_ava
Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча-открытия Ла Лиги 2019/20 – как это было
17 августа
816
Теги
Видеоновости Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Тоттенхэм Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
46
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук