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Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 – видео голов и обзор матча

19:43 173 Читати українською
Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 – видео голов и обзор матча / твиттер АПЛ

В рамках 4-го тура АПЛ Манчестер Сити без проблем разгромил Брайтон. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Брайтон.

2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро
55’ Серхио Агуэро
79’ Бернарду Силва
 
2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро
55’ Серхио Агуэро
79’ Бернарду Силва

Манчестер Сити без проблем разобрался с Брайтоном. Уже на 2-ой минуте Де Брюйне открыл счет в матче, а до перерыва Агуэро удвоил преимущество "горожан". Во втором тайме Серхио стал главным действующим лицом поединка, оформив дубль и ассистировав Бернарду Силве. Отметим, что Зинченко отыграл весь матч и принял участие в двух голах Манчестер Сити.

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Таким образом, Манчестер Сити набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. Брайтон с 4 пунктами расположился рядом с зоной вылета.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Брайтон Серхио Агуэро Серхио Агуэро Александр Зинченко Александр Зинченко Брайтон Брайтон Украинцы за рубежом
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