"Он будет ныть по другой причине", – Скоулз обвинил Погба в нежелании играть за Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился мнением о французском хавбеке манкунианцев Поле Погба.

"Не думаю, что Погба близок к возвращению в состав после травмы. Даже когда он восстановится, то будет ныть по другой причине, чтобы не играть и постараться быть от команды подальше", – цитирует Скоулза Manchester Evening News.

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Напомним, в январе французскому футболисту сделали операцию на лодыжке, и теперь исполнитель проходит курс реабилитации.

Погба перешел в Манчестер Юнайтед летом 2016 из Ювентуса. Сумма трансфера составила 105 млн евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие лишь в семи матчах АПЛ, в которых стал автором двух голевых передач.

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