"Він буде скиглити з іншої причини", – Скоулз звинуватив Погба у небажанні грати за Манчестер Юнайтед

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поділився думкою про французький хавбека манкуніанців Поля Погба.

"Не думаю, що Погба близький до повернення до складу після травми. Навіть коли він відновиться, то буде скиглити з іншої причини, щоб не грати і постаратися бути від команди подалі", – цитує Скоулза Manchester Evening News.

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Нагадаємо, в січні французькому футболісту зробили операцію на щиколотці, і тепер футболіст проходить курс реабілітації.

Погба перейшов в Манчестер Юнайтед влітку 2016 року з Ювентуса. Сума трансферу склала 105 млн євро. У нинішньому сезоні 26-річний хавбек взяв участь лише в семи матчах АПЛ, в яких став автором двох гольових передач.

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