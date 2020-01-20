Погба должен уйти из Манчестер Юнайтед, – Эвра

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра призвал своего соотечественника Поля Погба покинуть команду Сульшера.

"Когда Поль играет, люди обвиняют его, когда он не играет, люди все равно обвиняют его.

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У меня была похожая ситуация, когда я ударил ногой фаната в Марселе. После инцидента владелец клуба и тренер подошли ко мне и спросили: "Патрис, ну и что мы будем делать сейчас? Я сказал: "Я ухожу". Не хочу создавать негативный фон вокруг клуба. Возможно, пришло время уйти и Полю. Я помню, как было время большого матча, Ливерпуль играл против МЮ, а люди больше говорили о взаимоотношениях Погба и Моуринью.

Это унизительно для двух крупнейших клубов мира, когда говорят об одном игроке и тренере. Поэтому сейчас я думаю, что ему пора", – цитирует Эвра The Mirror.

Напомним, действующий контракт француза с манкунианцами рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне АПЛ из-за травмы Погба сыграл в 7-ми матчах, в которых отметился двумя ассистами.

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