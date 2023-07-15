"Прежде всего, я просто хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам Арсенала за поддержку. Это было потрясающе – много чего происходило, много спекуляций в течение месяцев. Я чувствую себя здесь как дома. В футболе открываются удивительные возможности. Большие клубы, такие как Арсенал, пришли за мной, и мне было действительно трудно отказаться.

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Вы можете построить лишь одну карьеру, и я действительно верю в то, что Микель строит здесь, и в команду, которую он создает. Я с нетерпением жду будущего с Арсеналом. Следил за "канонирами" на протяжении последних нескольких сезонов и на траекторию, по которой они шли. Не в прошлом сезоне, а в предыдущем сезоне они финишировали пятыми, но вы могли видеть стиль игры, который применял тренер. Прошлая кампания была выдающейся, они обошли почти все команды, за исключением Ман Сити.

Артета и то, как он работает, команда, насколько все молоды, энергия вокруг клуба, а также задача вернуть Арсенал туда, где ему принадлежит, это для меня очень важно. Я знаю, что болельщики этого очень хотят. Тренер – причина того, почему я сюда пришел. Я знаю, что мне еще нужно улучшить мою игру, и я чувствую, что он поможет мне.

Есть несколько невероятных игроков, с которыми я играл на международном уровне, и теперь я могу разделить те же обязанности на клубном уровне. Все они так высоко отзывались о клубе – как каждый из них улучшился под руководством тренера. Когда вы слышите подобные вещи, вы действительно воспринимаете это спокойно и слушаете", – рассказал футболист клубному сайту.

Напомним, что Деклан Райс присоединился к Арсеналу из Вест Хэма за 122 миллиона евро. Таким образом, полузащитник стал самым дорогим английским игроком в истории.

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