Полузащитник Деклан Райс за рекордные деньги перешел из Вест Хэма в Арсенал и будет играть в одной команде с Александром Зинченко.

Вице-чемпионы Англии объявили о переходе 24-летнего опорного хавбека Деклана Райса. Бывший одноклубник Андрей Ярмоленко заключил долгосрочный контракт (5+1) и выбрал 41-й номер, информирует официальный сайт "канониров".

В субботу, 15 июля, Райс попрощался с Вест Хэмом, в котором провел всю профессиональную карьеру. Sky Sports сообщил, что Арсенал заплатит за хавбека сборной Англии 105 миллионов фунтов (122 млн евро). Это новый рекорд не только между клубами Премьер-лиги, но и в истории всего британского футбола.

В частности, хавбек стал самым дорогим британцем в истории, опередив Джека Грилиша и Джуда Беллингема. Переход Райса едва не стал рекордным и в АПЛ – до сих пор больше платили только за Энцо Фернандеса (106,8 миллиона фунтов).

Райс находился в системе Вест Хэма с 2013 года. Полузащитник дорос до статуса капитана команды (245 матчей, 15 голов, 13 ассистов), а в сезоне 2022/23 выиграл с клубом Лигу конференций. Тот финал в Праге против Фиорентины стал последним матчем хавбека в футболке "молотов".

Для Арсенала Деклан Райс стал третьим новичком в летнее окно. Ранее "канониры" подписали Кая Хаверца из Челси (70 миллионов евро) и Юррьена Тимбера из Аякса (40 млн евро плюс бонусы).

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