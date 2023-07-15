"Перш за все, я просто хочу сказати величезне дякую всім уболівальникам Арсенала за підтримку. Це було приголомшливо – багато чого відбувалося, багато спекуляцій протягом місяців. Я почуваюся тут як вдома. У футболі відкриваються дивовижні можливості. Великі клуби, такі як Арсенал, прийшли за мною, і мені було справді важко відмовитися.

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Ви можете побудувати лише одну кар'єру, і я дійсно вірю в те, що Мікель будує тут, і в команду, яку він створює. Я з нетерпінням чекаю майбутнього з Арсеналом. Стежив за "канонірами" протягом останніх кількох сезонів і на траєкторію, якою вони йшли. Не в минулому сезоні, а в попередньому сезоні вони фінішували п'ятими, але ви могли бачити стиль гри, який застосовував тренер. Минула кампанія була видатною, вони обійшли майже всі команди, за винятком Ман Сіті.

Артета і те, як він працює, команда, наскільки всі молоді, енергія навколо клубу, а також завдання повернути Арсенал туди, де йому належить, це для мене дуже важливо. Я знаю, що вболівальники цього дуже хочуть. Тренер – причина того, чому я сюди прийшов. Я знаю, що мені ще потрібно покращити мою гру, і я відчуваю, що він допоможе мені.

Є кілька неймовірних гравців, з якими я грав на міжнародному рівні, і тепер я можу розділити ті самі обов'язки на клубному рівні. Усі вони так високо відгукувалися про клуб – як кожен з них покращився під керівництвом тренера. Коли ви чуєте подібні речі, ви справді сприймаєте це спокійно і слухаєте", – розповів футболіст клубному сайту.

Нагадаємо, що Деклан Райс приєднався до Арсенала з Вест Хема за 122 мільйони євро. Таким чином, півзахисник став найдорожчим англійським гравцем в історії.

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