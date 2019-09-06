"Он – дерьмовый тренер": Оуэн раскритиковал легендарного специалиста за работу в сборной Англии

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн в своей новой книге "Reboot: My Life, My Time" рассказал о периоде руководства Фабио Капелло в сборной Англии.

"Фабио Капелло стал причиной конца моей карьеры в сборной, но это не главная причина того, почему я считаю его дерьмовым тренером.

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Когда он впервые собрал состав сборной, первое, что мы отметили: он очень строгий, когда дело касается еды. А второе – это то, что он ни слова не мог сказать на английском. Мы все просто смотрели друг на друга. "Как он планирует что-то объяснить нам?" – думал я.

Сейчас я вообще не понимаю, почему Футбольная ассоциация назначила человека, который не знает английского. Я был запасным при Капелло. Я сидел на скамейке и думал: "Ох, это нехорошо". Пожалуй, Фабио почувствовал, что ему как новому тренеру нужно что-то изменить. И этим чем-то оказался Майкл Оуэн. Не должно удивлять, что то время я вспоминаю с обидой.

Он не только оборвал мою международную карьеру, которой я достигал с такой тяжестью, без всяких объяснений, он еще и стал одним из наименее эффективных тренеров сборной Англии. Он был дерьмовым тренером.

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По моему мнению, Фабио Капелло нанес катастрофический ущерб моей карьере и всему английскому футболу, и за это ему еще и хорошо заплатили", – приводит Mirror отрывок из книги Оуэна.

К слову, Фабио Капелло в свое время возглавлял Рому, Ювентус, Реал и Милан, выиграв с каждым клубом национальный чемпионат, а с "россонери" еще и стал триумфатором Лиги чемпионов. В общем итальянец как тренер завоевал 15 трофеев.