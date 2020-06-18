"Разве Лобановский россиянин? Он – украинец!" Правила жизни Фабио Капелло

"Футбол 24" собрал пламенные цитаты великого итальянского тренера, многократного чемпиона Италии и Испании. Сегодня Фабио Капелло исполнилось 74 года!

Эленио Эррера и Нильс Лидхольм сформировали мою футбольную философию и научили отношению к делу.

Футбол делится на два основных аспекта – действия с мячом и без него. Второй для меня даже важнее. Игровой интеллект футболиста очень хорошо заметен, когда он без мяча.

Криштиану Роналду владеет английским, Месси – владеет футболом.

За всю мою карьеру только один игрок произвел на меня впечатление с первого взгляда – это был Лео Месси.

Джордж Бест – фантастический, как и слухи о нем.

Ибрагимович – мой друг. Я его уважаю как друга и как человека. Но в мои планы входит увидеть его на трибуне.

У меня есть закон: перед матчем в раздевалке должны быть только я, игроки и мои помощники. Больше ни единой души.

Моуринью или Гвардиола? Их трудно сравнивать: они оба – великие тренеры. Мне очень импонирует характер Жозе, а Хосеп – отличный психолог, его работа с "Барсой" заслуживает уважения.

В моем восприятии в истории футбола было три очень важных шаги. Первый сделал "Аякс" с Кройффом в начале 70-х. Этот тотальный футбол с фантастическим прессингом. Затем был "Милан" времен Арриго Сакки и меня. Мы сделали кое-что новенькое с точки зрения прессинга и играли очень компактно. Ну а третий шаг – это нынешняя "Барселона". Это – новый стиль, действительно новый.

Тренировать сборную Англии всегда было моей голубой мечтой.

Уэйну Руни не нравится мой английский? Видимо, после работы с Алексом Фергюсоном он понимает только шотландский.

У меня в России тоже есть свои Балотелли.

Иногда раздражают мысли фанатов, игроков, медиа и других. Почему я должен слушать людей, менее умных, чем я?!

В моем лексиконе нет "если" или "возможно". Я человек прямой и очень конкретный – в облаках не летаю, мечтам не предаюсь.

Вклад тренера в результат команды – 15-20 процентов.

У Моуринью нет чему научить итальянских тренеров. Мы все хорошо обучены тактически и серьезно относимся к своей работе. В футболе мы самые продвинутые, и сейчас все это знают.

Почерпнул ли я что-то у вашего ( "россиянина" – "Футбол 24") Лобановского? Безусловно, его идеи много мне дали, но разве он ваш? Лобановский – украинец!

Мы, тренеры, конечно, молодцы – не дураки в основном ребята. Но мы – ничто без хороших игроков.

Уровень требований к игрокам постоянно должен быть высоким. Футболисты должны понимать, что я к ним пришел не в игрушки играть.

Жара – не помеха для игры в футбол. Потеть должен мяч, а не футболисты.

Глупо говорить о действиях защитников, полузащитников, нападающих отдельно. Главное в игре – баланс между линиями.

Сколько футбольных матчей в неделю я смотрю? Дайте подумать. На прошлой неделе я не смотрел футбол только в пятницу, поскольку в этот день не было матчей.

Можно ли увидеть Фабио Капелло, который просто смотрит матч, как обычный болельщик? Нет, это невозможно. Я смотрю футбол, пытаясь найти какие-то новые идеи.

Я предпочитаю ездить и видеть футбол вживую, а не по телевизору. Потому что ТВ показывает только часть поля, и этого недостаточно, чтобы все понять.

В жизни есть дни, когда все идет по твоим планом, но есть и другие – когда ты ничего не контролируешь и поделать с этим ничего не можешь.

Вершина всего – это уважение. Уважение к правилам, распорядку дня, ко всем людям, с которыми ты работаешь. Без уважения ничего не добиться. Почему, скажите, все должны во время завтрака ждать одного человека, который проспал?

Я помню Барези, Мальдини, ван Бастена, Рауля, Йерро, Бекхэма. Они вели себя за пределами поля очень просто, были как все. Вот стиль поведения, который нам нужен. А не избалованные звезды, к которым нужен особый подход.

Я – верующий человек. Считаю, что любой кризис можно решить с помощью молитвы.

В жизни надо иметь поменьше машин и побольше картин. Лично у меня достаточно большая коллекция живописи. Мои любимые художники – Василий Кандинский и Марк Шагал.

Любимая книга? Это роман Маркеса "Сто лет одиночества". Фантазия писателя поражает, история, описанная там, удивительная. Это лучшее, что я читал после "Божественной комедии".

Моя самая большая победа? Это моя жена Лаура. Она – мое зеркало, мой главный стимул, единственная любовь в моей жизни.

Никогда не жалею о том, чего не сделал. Я оптимист в жизни.

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