"Він – гівняний тренер": Оуен розкритикував легендарного фахівця за роботу в збірній Англії

Колишній форвард збірної Англії Майкл Оуен у своїй новій книзі "Reboot: My Life, My Time" розповів про період керівництва Фабіо Капелло у збірній Англії.

"Фабіо Капелло став причиною кінця моєї кар'єри у збірній, але це не головна причина того, чому я вважаю його гівняним тренером.

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Коли він вперше зібрав склад збірної, перше, що ми відзначили: він дуже суворий, коли справа стосується їжі. А друге – це те, що він ні слова не міг сказати англійською. Ми всі просто дивилися один на одного. "Як він планує щось пояснити нам?" – думав я.

Зараз я взагалі не розумію, чому Футбольна асоціація призначила людину, яка не знає англійської. Я був запасним при Капелло. Я сидів на лавці і думав: "Ох, це недобре". Мабуть, Фабіо відчув, що йому як новому тренеру потрібно щось змінити. І цим чимось виявився Майкл Оуен. Не повинно дивувати, що той час я згадую з образою.

Він не тільки обірвав мою міжнародну кар'єру, якої я досягав з такою важкістю, без всяких пояснень, він ще й став одним з найменш ефективних тренерів збірної Англії. Він був гівняним тренером.

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На мою думку, Фабіо Капелло завдав катастрофічної шкоди моїй кар'єрі і всьому англійському футболу, і за це йому ще й добре заплатили", – наводить Mirror уривок з книги Оуена.

До слова, Фабіо Капелло свого часу очолював Рому, Ювентус, Реал та Мілан, вигравши з кожним клубом національний чемпіонат, а з "россонері" ще й став тріумфатором Ліги чемпіонів. Загалом італієць як тренер здобув 15 трофеїв.