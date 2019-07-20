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"Игроков привозят пачками", – Политыло оценил межсезонье Олимпика

14:29 46 Читати українською
"Игроков привозят пачками", – Политыло оценил межсезонье Олимпика
Сергей Политыло / ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Сергей Политыло проанализировал подготовку донетчан к старту нового сезона.

"Было бы грехом, если бы и сейчас не улучшилась игра. Мы играли наравне с областными командами, затем с Первой лигой, теперь с Металлистом 1925. Возможно, мы немного лучше готовы. Время есть, но его осталось мало.

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К нам пачками приезжают футболисты, все новые. Как-то пытаемся сыграться, тренерский штаб что-то подсказывает. Слушаем и стараемся выполнять на поле", – рассказал Политыло в эфире "Футбол 1".

К слову, уже 31 июля Олимпик стартует в новом сезоне УПЛ. В матче 1-го тура донецкий клуб сыграет на выезде против дебютанта лиги СК Днепр-1.

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