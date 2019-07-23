Олімпік заявив на сезон лише 15 гравців

Донецький Олімпік заявив лише одного форварда на сезон УПЛ.

Олімпік подав заявку на сезон УПЛ, в яку включив лише 15 гравців, передає офіційний сайт Прем'єр-ліги. Цікаво, що в Олімпіка заявлений лише один номінальний форвард – Матар Дійє.

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Воротарі: Бетім Халімі, Володимир Кринський, Андрій Чекотун

Захисники: Роман Вантух, Дмитро Гришко, Єгор Клименчук, Ігор Снурніцин

Півзахисники: Віталій Балашов, Тейшейра, Євген Пасіч, Геннадій Пасіч, Сергій Політило, Євген Цимбалюк, Павло Ксьонз

Нападаючий: Матар Дійє.

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Нагадаємо, що в Олімпіка змінився тренер цього літа, "олімпійців" очолив екс-захисник Реала Жуліо Сезар. Донеччани розпочнуть сезон 31 серпня матчем проти СК Дніпро-1.