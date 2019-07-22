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Динамо дозаявило Сидклея на сезон 2019/20 – Русин до сих пор вне списка

18:50 30 Читати українською
Динамо дозаявило Сидклея на сезон 2019/20 – Русин до сих пор вне списка
Сидклей / фото: ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Сидклей попал в заявку команды на сезон УПЛ 2019/20.

Большинство состава было заявлено ​​еще 17 и 18 июля, а Сидклей появился в списке игроков Динамо на официальном сайте УПЛ только сегодня, 22 июля.

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В списке игроков до сих пор отсутствует форвард Назарий Русин, будущее которого в команде "бело-синих" остается под вопросом.

К слову, Сидклей не летал с командой на тренировочный сбор в Австрию и мог вернуться в Бразилию, где интерес к нему приписывали Интернасьоналю и Гремио.

Вчера, 21 июля, 26-летний бразилец сыграл за Динамо в товарищеском матче против Оболони-Бровар (1:1).

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Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
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