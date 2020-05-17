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Олимпик вернулся к тренировкам, не дождавшись результатов тестирования на COVID-19

09:26 26 Читати українською
Олимпик вернулся к тренировкам, не дождавшись результатов тестирования на COVID-19
Иван Зотько / Фото из открытых источников

Защитник донецкой команды Иван Зотько рассказал о подготовке Олимпика к рестарту чемпионата Украины.

"Мы разделились на две группы. Тренерский штаб и те, кто живут на базе, сдавали тесты раньше, а те, кто были в городе, – позже.

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До этого занимались индивидуально. Наш тренер по физподготовке давал упражнения на карантине. После тестирования провели тренировку на базе", – сказал Зотько в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, матчи чемпионата Украины возобновятся уже с 30 мая. После 23-х туров УПЛ Олимпик занимает предпоследнюю строчку во второй шестерке.

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Теги
коронавирус УПЛ Олимпик Олимпик Иван Зотько Иван Зотько
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