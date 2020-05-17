toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЕРЛІНГ ХОЛАНД КОРОНАВІРУС

Олімпік повернувся до тренувань, не дочекавшись результатів тестування на COVID-19

09:26 118 Читать на русском
Олімпік повернувся до тренувань, не дочекавшись результатів тестування на COVID-19
Іван Зотько / Фото з відкритих джерел

Оборонець донецької команди Іван Зотько розповів про підготовку Олімпіка до рестарту чемпіонату України.

"Ми розділилися на дві групи. Тренерський штаб і ті, хто живуть на базі, здавали тести раніше, а ті, хто були в місті, – пізніше.

"Наші партнери відмовились нам допомагати": Гельзін зізнався, на скільки зменшились зарплати в Олімпіку

До цього займалися індивідуально. Наш тренер з фізпідготовки давав вправи на карантині. Після тестування провели тренування на базі", – сказав Зотько у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, матчі чемпіонату України відновляться вже з 30 травня. Після 23-х турів УПЛ Олімпік посідає передостанню сходинку у другій шістці.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Захисник Айнтрахта героїчно відбив удар суперника з 5 метрів – відео божевільного сейва
08:00
3864
Теги
УПЛ коронавірус Олімпік Олімпік Іван Зотько Іван Зотько
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
55
хв
Кельн
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук