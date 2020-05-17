Олімпік повернувся до тренувань, не дочекавшись результатів тестування на COVID-19

Оборонець донецької команди Іван Зотько розповів про підготовку Олімпіка до рестарту чемпіонату України.

"Ми розділилися на дві групи. Тренерський штаб і ті, хто живуть на базі, здавали тести раніше, а ті, хто були в місті, – пізніше.

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До цього займалися індивідуально. Наш тренер з фізпідготовки давав вправи на карантині. Після тестування провели тренування на базі", – сказав Зотько у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, матчі чемпіонату України відновляться вже з 30 травня. Після 23-х турів УПЛ Олімпік посідає передостанню сходинку у другій шістці.

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