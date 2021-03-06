Шахтер ужасно начал новый год, потеряв очки с Колосом, потерпев поражение от Зари (играя в большинстве) и проиграв Агробизнесу в Кубке. На таком фоне даже проход в 1/8 финала Лиги Европы не радует, ведь в обоих матчах с Маккаби дончане продемонстрировали неубедительный футбол. Единственным успехом в 2021-м стала победа над Рухом, хотя и там "горняки" не продемонстрировали привычного доминирования.

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После каждой неудачи казалось, что в следующем матче подопечные Луиша Каштру точно победят, ведь дальше отступать некуда – команда и так уже отстала от Динамо в таблице на четыре очка. Впрочем, после поражения Агробизнеса при равном футболе (соперник был даже острее) говорить о какой-то настройке или преимуществе в классе не приходится. Шахтер дискредитировал свою репутацию – сейчас его не боятся ни в Ковалёвке, ни в Волочиске. Хуже всего то,что эта картина не нова – еще осенью сразу два аутсайдера (Рух и СК Днепр-1) были близки к заслуженной победе над "горняками", причем в итоге никто не был доволен ничьей. Все считали, что потеряли два очка.

У Шахтера действительно много проблем. Луиш Каштру не способен настроить бразильцев на УПЛ, Мораес и Соломон не в форме, Коноплянка не изменился, Тайсон игнорирует партнеров, а также Марлос, по слухам в СМИ, конфликтует с главным тренером. Моментов у чужих ворот немного, контроль над игрой постоянно теряется, а защитники так и не научились обороняться при стандартах. Все это мы уже видели и несколько лет назад, и в первом круге. Любой коллектив может победить такой Шахтер – даже если он не с УПЛ и даже если он не играл три месяца. Доказано Агробизнесом.

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Правда, и Олимпик сейчас выглядит разобрано. В новом году команда потерпела три поражения подряд. Неудачу с Динамо можно понять, а вот с СК Днепром-1 и Минаем все выглядело даже немного стыдно – моменты дончан за эти два матча вместе взятые можно сосчитать на пальцах одной руки. При этом нельзя сказать, что все упирается только в потерю Шахаба, ведь нападающий Нкенг ничем не хуже. В его активе два гола в двух турах, причем один из них – шедевр.

Футбол "олимпийцев" слабый системно. Несмотря на это, увольнение Игоря Климовского уже после второго поражения выглядело очень странно – а назначение Юрия Калитвинцева тем более. Специалиста хвалят за идеи, однако в его активе нет ни одного успешного клубного проекта. Золото юношеского Евро-2009 до сих пор остается его единственным достижением, однако у Олимпика молодежи немного. К тому же, три с половиной года Калитвинцев вообще нигде не работал.

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Впрочем, делать выводы после поражения от Миная рано. Тренер честно признался, что за две тренировки команда еще не успела понять его требований – и вряд ли что-то изменится через неделю. Тем более, что Юрий Калитвинцев не является апологетом футбола на результат, а желает ставить яркую атакующую игру. Время покажет, что из этого получится, но прямо сейчас Олимпику тягаться с Шахтером не с руки. Даже при всех проблемах "горняков".

Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Цимбалюк – Степаненко

Дисквалифицированы: Драме – Алан Патрик

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Шахтер

Олимпик: Кичак – Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеднеко – Бабенко – Альваренга, Политыло, Хамелюк, Тейшейра – Нкенг

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Майкон – Тете, Марлос, Антонио, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

"Не хочу говорить об обязанности. Скажу о совести. Совесть – с ней, братцы, жить – с ней и умирать", – говорил Трофим Семенчук в экранизации романа "Моонзунд", когда матросы хотели разбежаться с позиций и устроили бунт. Эти слова идеально подходили бы для настройки "горняков" перед матчем против Олимпика. Ситуация похожа: бразильцы не желают отдаваться на внутренней арене, некоторые явно саботирует работу, а отступать уже некуда. Разница заключается в том, что Луиш Каштру – не харизматичный Семенчук, а бразильских ветеранов словами о совести не завести.

Если отойти от лирики и дать реальный прогноз, то все будет банально. Шахтер – фаворит. Тем более, в поединке с нынешним Олимпиком. Для подопечных Юрия Калитвинцева пока даже Минай является сложным соперником. Проблема заключается в том, что на Шахтер теперь нельзя делать прогнозы – после поражения от Агробизнеса стало очевидно, что любой коллектив в любой форме может уверенно прибить "горняков". При этом очень важно, как дончане сыграли в предыдущей игре и насколько победа важна для борьбы за золото – команда Луиша Каштру годы уже не демонстрирует систематического желания реабилитироваться за ошибки.

Конечно, ставить на победу Олимпика даже в таких условиях ставить не стоит. Вероятно, Шахтер победит – хотя бы благодаря теории вероятности. Просто не факт, что через тур не произойдет новой осечки.

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