Шахтар жахливо розпочав новий рік, втративши очки з Колосом, зазнавши поразки від Зорі (граючи в більшості) і програвши Агробізнесу в Кубку. На такому тлі навіть прохід в 1/8 фіналу Ліги Європи не тішить, адже в обох матчах з Маккабі донеччани продемонстрували непереконливий футбол. Єдиним успіхом у 2021-му стала перемога над Рухом, хоча і там "гірники" не продемонстрували звичного домінування.

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Після кожної невдачі здавалося, що в наступному матчі підопічні Луїша Каштру точно переможуть, адже далі відступати нікуди – команда і так вже відстала від Динамо в таблиці на чотири очки. Втім, після поразки Агробізнесу при рівному футболі (суперник був навіть гострішим) говорити про якесь налаштування чи перевагу в класі не доводиться. Шахтар дискредитував свою репутацію – нині його не бояться ні у Ковалівці, ні у Волочиську. Щонайгірше, ця картина не нова – ще восени одразу два аутсайдера (Рух та СК Дніпро-1) були близькими до заслуженої перемоги над "гірниками", причому у підсумку ніхто не був задоволений нічиєю. Всі вважали, що втратили два очки.

У Шахтаря дійсно багато проблем. Луїш Каштру не здатний налаштувати бразильців на УПЛ, Мораєс і Соломон не в формі, Коноплянка не змінився, Тайсон ігнорує партнерів, і навіть Марлос, за чутками в ЗМІ, конфліктує з головним тренером. Моментів біля чужих воріт небагато, контроль над грою постійно втрачається, а захисники так і не навчились оборонятись при стандартах. Все це ми вже бачили і кілька років тому, і в першому колі. Будь-який колектив може перемогти такий Шахтар – навіть якщо він не з УПЛ і навіть якщо він не грав три місяці. Доведено Агробізнесом.

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Щоправда, і Олімпік зараз виглядає розібрано. В новому році команда зазнала трьох поразок поспіль. Невдачу з Динамо можна зрозуміти, а от з СК Дніпром-1 та Минаєм все виглядало навіть трішки ганебно – моменти донеччан за ці два матчі разом узяті можна порахувати на пальцях однієї руки. При цьому не можна сказати, що все упирається лишень у втрату Шахаба, адже нападник Нкенг нічим не гірший. В його активі два голи в двох турах, причому один з них – шедевр.

Футбол "олімпійців" слабкий системно. Попри це, звільнення Ігора Климовського вже після другої поразки виглядало дуже дивно – а призначення Юрія Калітвінцева тим паче. Спеціаліста хвалять за ідеї, однак в його активі немає жодного успішного клубного проекту. Золото юнацького Євро-2009 і досі залишається його єдиним досягненням, однак у Олімпіка молоді небагато. До того ж, три з половиною роки Калітвінцев взагалі ніде не працював.

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Втім, робити висновки по поразці від Миная зарано. Тренер чесно зізнався, що за два тренування команда ще не встигла зрозуміти його вимог – і навряд чи щось зміниться за тиждень. Тим паче, що Юрій Калітвінцев не є апологетом футболу на результат, а бажає ставити яскраву атакувальну гру. Час покаже, що з цього вийде, однак прямо зараз Олімпіку тягатися з Шахтарем не з руки. Навіть при усіх проблемах "гірників".

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Цимбалюк – Степаненко

Дискваліфіковані: Драме – Алан Патрік

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Шахтар

Олімпік: Кичак – Пасіч, Снурніцин, Зотько, Лебеднеко – Бабенко – Альваренга, Політило, Хамелюк, Тейшейра – Нкенг

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете, Марлос, Антоніо, Соломон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

"Не хочу говорити про обов'язок. Скажу про совість. Совість – з нею, братці, жити – з нею і вмирати", – говорив Трохим Семенчук в екранізації роману "Моонзунд", коли матроси бажали розбігтися з позицій і влаштували бунт. Ці слова ідеально підходили б для налаштування "гірників" перед матчем проти Олімпіка. Ситуація схожа: бразильці не бажають віддаватись на внутрішній арені, дехто явно саботує роботу, а відступати вже нікуди. Різниця полягає в тому, що Луїш Каштру – не харизматичний Семенчук, а бразильських ветеранів словами про совість не завести.

Якщо відійти від лірики й дати реальний прогноз, то все буде банально. Шахтар – фаворит. Тим паче, у поєдинку з нинішнім Олімпіком. Для підопічних Юрія Калітвінцева поки що навіть Минай є складним суперником. Проблема полягає в тому, що на Шахтар тепер не можна робити прогнози – після поразки Агробізнесу стало очевидно, що будь-який колектив у будь-якій формі може впевнено прибити "гірників". При цьому не дуже важливо, як донеччани зіграли у попередній грі та наскільки перемога важлива для боротьби за золото – команда Луїша Каштру роками вже не демонструє систематичного бажання реабілітуватись за помилки.

Звісно, ставити на перемогу Олімпіка навіть у таких умовах ставити не варто. Вірогідно, Шахтар переможе – хоча б завдяки теорії вірогідності. Просто не факт, що через тур не станеться нової осічки.

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