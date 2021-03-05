Полузащитник Шахтера Георгий Судаков объяснил, почему матч против Олимпика в 17-м туре УПЛ является важным для "горняков".

"В первую очередь нам важно реабилитироваться после матчей с Агробизнесом и Зарей ("горняки" обе встречи проиграли со счетом 0:1 – прим.) – перед болельщиками, перед всеми, перед собой в том числе.

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Мы понимаем, что это не тот Шахтер и не те результаты, которые мы должны были показывать. Наша задача – выиграть чемпионат. Продолжаем работать", – цитирует Судакова официальный сайт "горняков".

К слову, поединок против Олимпика состоится уже завтра, 6 марта, в 17:00. После 16-ти туров подопечные Луиша Каштру отстают от Динамо на 4 зачетных пункта.

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