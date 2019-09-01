Олімпик – Шахтер: анонс матча УПЛ

В рамках 6-го тура УПЛ Олимпик принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Матч между первой и последней командой чемпионата не предвещает ничего хорошего для аутсайдера, а в случае с УПЛ проблемы для него увеличиваются в разы. Олимпику действительно не позавидуешь: команда Игоря Климовского забила три гола, пропустила девять и набрала всего одно очко – впрочем, оно было получено в битве против Динамо неделю назад. Этот героический поступок подтвердил тезис о том, что Олимпик, несмотря на статус главного претендента на вылет, не является мальчиком для битья. С этой командой нужно включаться на полную.
Предыдущий матч. 02.12.2018. 17-й тур чемпионата Украины-2018/2019
Шахтер – Олимпик – 2:2
Голы: 1:0 – Жуниор Мораес (7), 1:1 – Е. Пасич (52), 1:2 – В. Балашов (66), 2:2 – Жуниор Мораес (90+3).
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Впрочем, в матче с Шахтером вряд ли можно надеяться только на характер. "Горняки" раскололи не один сильный духом коллектив УПЛ – банальный автобус против них не работает. При Луише Каштру "оранжево-чёрные выглядят особенно убедительно – команда набрала 15 очков, забила 15 голов при трёх пропущенных, а также переиграла крепкие Александрию, Мариуполь и Динамо. Словом, Олимпик сегодня не позавидуешь.
Статистика противостояния
Всего: 13 матчей, 0 побед Олимпика, 4 ничьи, 9 побед Шахтера, разница мячей 13-40.
В Премьер-лиге: 12 матчей (+0, =4, -8, 11-37)
Кадровая ситуация
Травмированные: Малышев, Пихалёнок (Шахтер)
Дисквалифицированы: Гришко (Олимпик)
Под вопросом: Клименчук, Вантух, Зотько (травмы)
Ориентировочные составы на матч Олимпик – Шахтер
Олимпик: Халими – Трубочкин, Цимбалюк, Снурницин, Зотько – Политыло, Салу – Е. Пасич, Завийский, Тейшейра – Дийе
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Антонио, Степаненко – Соломон, Марлос, Дентиньо – Мораес
"Изюминки" матча:
– Олимпик самое крупное поражение в УПЛ получил от Шахтера – 0:6 (15.03.2015 г.).
– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 уже 34 матча подряд: +29=5.
– Олимпик пропускает голы в чемпионатах с 27 апреля в течение рекордных для клуба 12 матчей подряд (21 мяч).
– 80-й гол в УПЛ может забить Жуниор Мораес, 55-й – Марлос.
Прогноз Футбол 24 – 0:3
Тягаться с Шахтером нынешнему Олимпику не под силу. Игорь Климовский мог бы выставить резервный состав и попробовать повторить подвиг Дании на Евро-1992 в одном конкретном матче, однако у него не хватает футболистов даже на скамейку запасных. Для его подопечных успехом будет считать любой счёт, кроме разгромного.
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