Олімпик – Шахтер: анонс матча УПЛ

В рамках 6-го тура УПЛ Олимпик принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч между первой и последней командой чемпионата не предвещает ничего хорошего для аутсайдера, а в случае с УПЛ проблемы для него увеличиваются в разы. Олимпику действительно не позавидуешь: команда Игоря Климовского забила три гола, пропустила девять и набрала всего одно очко – впрочем, оно было получено в битве против Динамо неделю назад. Этот героический поступок подтвердил тезис о том, что Олимпик, несмотря на статус главного претендента на вылет, не является мальчиком для битья. С этой командой нужно включаться на полную.

Предыдущий матч. 02.12.2018. 17-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Шахтер – Олимпик – 2:2

Голы: 1:0 – Жуниор Мораес (7), 1:1 – Е. Пасич (52), 1:2 – В. Балашов (66), 2:2 – Жуниор Мораес (90+3).

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Впрочем, в матче с Шахтером вряд ли можно надеяться только на характер. "Горняки" раскололи не один сильный духом коллектив УПЛ – банальный автобус против них не работает. При Луише Каштру "оранжево-чёрные выглядят особенно убедительно – команда набрала 15 очков, забила 15 голов при трёх пропущенных, а также переиграла крепкие Александрию, Мариуполь и Динамо. Словом, Олимпик сегодня не позавидуешь.

Статистика противостояния

Всего: 13 матчей, 0 побед Олимпика, 4 ничьи, 9 побед Шахтера, разница мячей 13-40.

В Премьер-лиге: 12 матчей (+0, =4, -8, 11-37)

Кадровая ситуация

Травмированные: Малышев, Пихалёнок (Шахтер)

Дисквалифицированы: Гришко (Олимпик)

Под вопросом: Клименчук, Вантух, Зотько (травмы)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Шахтер

Олимпик: Халими – Трубочкин, Цимбалюк, Снурницин, Зотько – Политыло, Салу – Е. Пасич, Завийский, Тейшейра – Дийе

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Антонио, Степаненко – Соломон, Марлос, Дентиньо – Мораес

"Изюминки" матча:

– Олимпик самое крупное поражение в УПЛ получил от Шахтера – 0:6 (15.03.2015 г.).

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 уже 34 матча подряд: +29=5.

– Олимпик пропускает голы в чемпионатах с 27 апреля в течение рекордных для клуба 12 матчей подряд (21 мяч).

– 80-й гол в УПЛ может забить Жуниор Мораес, 55-й – Марлос.

Прогноз Футбол 24 – 0:3

Тягаться с Шахтером нынешнему Олимпику не под силу. Игорь Климовский мог бы выставить резервный состав и попробовать повторить подвиг Дании на Евро-1992 в одном конкретном матче, однако у него не хватает футболистов даже на скамейку запасных. Для его подопечных успехом будет считать любой счёт, кроме разгромного.

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