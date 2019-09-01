Олімпік – Шахтар: анонс матчу УПЛ

В рамках 6-го туру УПЛ Олімпік приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч між першою та останньою командою чемпіонату не віщує нічого хорошого для аутсайдера, а у випадку з УПЛ проблеми для нього збільшуються в рази. Олімпіку дійсно не позаздриш: команда Ігоря Климовського забила три голи, пропустила дев'ять і набрала всього одне очко – втім, воно було здобуте у битві проти Динамо тиждень тому. Цей героїчний вчинок підтвердив тезу про те, що Олімпік, попри статус головного претендента на виліт, не є хлопчиком для биття. З цією командою потрібно вмикатися на повну.

Попередній матч. 02.12.2018. 17-й тур чемпіонату України-2018/2019

Шахтар – Олімпік – 2:2

Голи: 1:0 – Жуніор Мораес (7), 1:1 – Є. Пасіч (52), 1:2 – В. Балашов (66), 2:2 – Жуніор Мораес (90+3).

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Втім, у матчі з Шахтарем навряд чи можна сподіватися виключно на характер. "Гірники" розкололи не один сильний духом колектив УПЛ – банальний автобус проти них не працює. При Луїші Каштру "помаранчево-чорні" виглядають особливо переконливо – команда набрала 15 очок, забила 15 голів при трьох пропущених, а також переграла міцні Олександрію, Маріуполь та Динамо. Словом, Олімпіку сьогодні не позаздриш.

Статистика протистояння

Всього: 13 матчів, 0 перемог Олімпіка, 4 нічиї, 9 перемог Шахтаря, різниця м’ячів 13-40.

У Прем’єр-лізі: 12 матчів (+0, =4, -8, 11-37)

Кадрова ситуація

Травмовані: Малишев, Піхальонок

Дискваліфіковані: Гришко (Олімпік)

Під питанням: Клименчук, Вантух, Зотько (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Шахтар

Олімпік: Халімі – Трубочкін, Цимбалюк, Снурніцин, Зотько – Політило, Салу – Є. Пасіч, Завійський, Тейшейра – Дійє

Шахтар: Пятов – Болбат, Крівцов, Хочолава, Ісмаїлі – Антоніо, Степаненко – Соломон, Марлос, Дентінью – Мораєс

"Родзинки" матчу:

– Олімпік найбільшої поразки в УПЛ зазнав від Шахтаря – 0:6 (15.03.2015 р.).

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 34 матчі поспіль: +29=5.

– Олімпік пропускає голи в Чемпіонатах з 27 квітня впродовж рекордних для клубу 12 матчів поспіль (21 м’яч).

– 80-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес, 55-й – Марлос.

Прогноз Футбол 24 – 0:3

Тягатися із Шахтарем нинішньому Олімпіку не під силу. Ігор Климовський міг би виставити резервний склад і спробувати повторити подвиг Данії на Євро-1992 в одному конкретному матчі, однак у нього не вистачає футболістів навіть на лаву запасних. Для його підопічних успіхом вважатиметься будь-який рахунок, крім розгромного.

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