Олімпік – Шахтар: анонс матчу УПЛ

В рамках 6-го туру УПЛ Олімпік приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Матч між першою та останньою командою чемпіонату не віщує нічого хорошого для аутсайдера, а у випадку з УПЛ проблеми для нього збільшуються в рази. Олімпіку дійсно не позаздриш: команда Ігоря Климовського забила три голи, пропустила дев'ять і набрала всього одне очко – втім, воно було здобуте у битві проти Динамо тиждень тому. Цей героїчний вчинок підтвердив тезу про те, що Олімпік, попри статус головного претендента на виліт, не є хлопчиком для биття. З цією командою потрібно вмикатися на повну.
Попередній матч. 02.12.2018. 17-й тур чемпіонату України-2018/2019
Шахтар – Олімпік – 2:2
Голи: 1:0 – Жуніор Мораес (7), 1:1 – Є. Пасіч (52), 1:2 – В. Балашов (66), 2:2 – Жуніор Мораес (90+3).
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Втім, у матчі з Шахтарем навряд чи можна сподіватися виключно на характер. "Гірники" розкололи не один сильний духом колектив УПЛ – банальний автобус проти них не працює. При Луїші Каштру "помаранчево-чорні" виглядають особливо переконливо – команда набрала 15 очок, забила 15 голів при трьох пропущених, а також переграла міцні Олександрію, Маріуполь та Динамо. Словом, Олімпіку сьогодні не позаздриш.
Статистика протистояння
Всього: 13 матчів, 0 перемог Олімпіка, 4 нічиї, 9 перемог Шахтаря, різниця м’ячів 13-40.
У Прем’єр-лізі: 12 матчів (+0, =4, -8, 11-37)
Кадрова ситуація
Травмовані: Малишев, Піхальонок
Дискваліфіковані: Гришко (Олімпік)
Під питанням: Клименчук, Вантух, Зотько (Олімпік)
Орієнтовні склади на матч Олімпік – Шахтар
Олімпік: Халімі – Трубочкін, Цимбалюк, Снурніцин, Зотько – Політило, Салу – Є. Пасіч, Завійський, Тейшейра – Дійє
Шахтар: Пятов – Болбат, Крівцов, Хочолава, Ісмаїлі – Антоніо, Степаненко – Соломон, Марлос, Дентінью – Мораєс
"Родзинки" матчу:
– Олімпік найбільшої поразки в УПЛ зазнав від Шахтаря – 0:6 (15.03.2015 р.).
– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 34 матчі поспіль: +29=5.
– Олімпік пропускає голи в Чемпіонатах з 27 квітня впродовж рекордних для клубу 12 матчів поспіль (21 м’яч).
– 80-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес, 55-й – Марлос.
Прогноз Футбол 24 – 0:3
Тягатися із Шахтарем нинішньому Олімпіку не під силу. Ігор Климовський міг би виставити резервний склад і спробувати повторити подвиг Данії на Євро-1992 в одному конкретному матчі, однак у нього не вистачає футболістів навіть на лаву запасних. Для його підопічних успіхом вважатиметься будь-який рахунок, крім розгромного.
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