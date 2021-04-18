Трудно поверить, но Мариуполь претендует на вылет из УПЛ – перед матчем против Олимпика азовцев от последней позиции отделяли всего четыре очка. При этом команда выиграла только один из восьми матчей во втором круге чемпионата, а встречу с дончанами подопечные Остапа Маркевича вынуждены были провести на ОСК Металлист – на домашней арене еще не проросла трава. Словом, ситуация была сложной, однако у "олимпийцев" все просто ужасно. Восемь подряд поражений с суммарным счетом 3:17 сравнили их с Рухом, который держится на четырнадцатой строчке. Таким образом, сегодня обоим коллективами необходима была только победа.

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Начало встречи оказалось веселым. Олимпик в первые три минуты провел два угловых, а Мариуполь ответил контрвыпадом 3-в-3 с дальним ударом Танковского – мяч прошел рядом со штангой! На 5-й же азовцы открыли счет благодаря простенькой атаке с врыванием Топалова в штрафную и поперечным пасом под замыкание Кулакову. 1:0! Казалось, что это начало конца для подопечных Юрия Калитвинцева.

Впрочем, для Мариуполя взятие ворот стало последним моментом в первом тайме. Дончане быстро перехватили инициативу, раз за разом вырываясь на ударные позиции в зоне перед штрафной. Так, уже на 12-й минуте Каргбо мог замыкать навес от Лебеденко, но до мяча Ибрагим не добрался. На 20-й "олимпийцы" заработали перспективный стандарт, однако Тейшейра и Политыло пробили в стенку. Еще через четыре минуты Кудрик перевел подачу Бабенко в перекладину. Подопечные Остапа Маркевича намеков не поняли, за что и получили наказание в виде пенальти на 26-й – это Очеретько опрометчиво срезал Тейшейру. Нкенг с "отметки" не ошибся. 1:1!

На этом Олимпик не остановился. Так, на 33-й и 34-й минутах вывести дончан вперед мог Таллес: сначала бразилец замкнул навес на дальнюю штангу ударом с рикошетом от газона, а затем он же пробил метров с 11-ти после прострела – Кудрик в обоих случаях спас Мариуполь. Полевые футболисты хозяев даже после этого не проснулись, ограничиваясь неудачными навесами и передачами в никуда.

Перед свистком на перерыв команды обменялись голевыми моментами. Так, на 44-й Пасич замыкал подачу Нкенга на дальнюю штангу мощным ударом – перекладина сыграла за азовцев! Через несколько секунд хозяева получили шанс наказать соперника за расточительность, однако удар Мышнёва головой с линии вратарской прошел мимо ворот. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при ничейном счете.

В раздевалке Остап Маркевич снял с игры Очеретько, бросив в бой Чеха. Надежности в опорной зоне Максим не добавил. Олимпик продолжал выглядеть острее и активнее, что чуть не вылилось в гол на 55-й минуте – это Нкенг вышел один на один и прошил Кудрика. Мяч покатился в пустые ворота, но отчаянный подкат Быкова спас Мариуполь! Еще через четыре минуты Алексей вдруг выручил своего голкипера, выбив очень опасный удар в штрафной.

В середине второго тайма азовцам удалось выровнять игру. Они начали активно контратаковать Олимпик, однако команде не хватило конкретики в районе штрафной. Все, что создали хозяева за этот период – это дальний неточный удар в исполнении Бондаренко, выстрел Горбунова со стандарта (выше ворот) и слабый выстрел Танковского с дистанции в руки Кичака. Дончане же могли отличиться на 80-й минуте в результате подачи с углового, которую на линии вратарской пытался замкнуть Каргбо. К счастью для Мариуполя, нападающий не смог попасть по мячу.

В эндшпиле встречи обе команды имели шансы вырвать победу. Олимпику три очка мог принести Тейшейра, который на 86-й минуте классно пробил метров с 25-ти – мяч прошел над дальней девяткой! Мариуполь же едва не забил на 90-й вследствие неудачного выноса Кичака (голкипер поскользнулся) – хозяева раскатали комбинацию перед штрафной и завершили ее ударом Меличенка с рикошетом. Мяч перелетал за шиворот Кичаку, однако тот сумел перевести его над перекладину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Олимпик прервал 8-матчевую серию поражений, набрав 18 очков и поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Мариуполь, имея 22 зачетных балла в активе, остался девятым.

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