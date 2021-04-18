Важко повірити, але Маріуполь претендує на виліт з УПЛ – перед матчем проти Олімпіка азовців від останньої позиції відділяли всього чотири очки. При цьому команда виграла лишень один з восьми матчів у другому колі чемпіонату, а зустріч з донеччанами підопічні Остапа Маркевича змушені були провести на ОСК Металіст – на домашній арені ще не проросла трава. Словом, ситуація була складною, однак у "олімпійців" все просто жахливо. Вісім поспіль поразок із сумарним рахунком 3:17 порівняли їх з Рухом, який тримається на чотирнадцятій сходинці. Таким чином, сьогодні обом колективам необхідна була тільки перемога.

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Початок зустрічі виявився веселим. Олімпік у перші три хвилини провів два кутових, а Маріуполь відповів контрвипадом 3-в-3 з дальнім пострілом Танковського – м'яч пройшов поруч зі стійкою! На 5-й же азовці відкрили рахунок завдяки атаці з проникною передачею на Топалова у штрафний та поперечним пасом під замикання Кулакову. 1:0! Здавалося, що це початок кінця для підопічних Юрія Калітвінцева.

Втім, для Маріуполя взяття воріт стало останнім моментом у першому таймі. Донеччани швидко перехопили ініціативу, раз за разом вириваючись на ударні позиції в зоні перед штрафним. Так, вже на 12-й хвилині Каргбо міг замикати навіс від Лебеденка, але до м'яча Ібрагім не дістався. На 20-й "олімпійці" заробили перспективний стандарт, однак Тейшейра й Політило пробили у стінку. Ще за чотири хвилини Кудрик перевів подачу Бабенка в поперечину. Підопічні Остапа Маркевича натяків не зрозуміли, за що й отримали покарання у вигляді пенальті на 26-й – це Очеретько необачно зрізав Тейшейру. Нкенг з "позначки" не помилився. 1:1!

На цьому Олімпік не зупинився. Так, на 33-й та 34-й хвилинах вивести донеччан уперед міг Таллес: спочатку бразилець замкнув навіс на дальню стійку ударом з рикошетом від газону, а потім він же пробивав метрів з 11-ти після прострілу – Кудрик в обох випадках врятував Маріуполь. Польові футболісти господарів навіть після цього не прокинулись, обмежуючись невдалими навісами та передачами в нікуди.

Перед свистком на перерву команди обмінялися гольовими моментами. Так, на 44-й Пасіч замикав подачу Нкенга на дальню стійку, завдавши потужного пострілу – поперечина зіграла за азовців! Через кільканадцять секунд господарі отримали шанс покарати суперника за марнотратство, однак удар Мишньова головою з лінії воротарського пройшов повз ворота. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку.

У роздягальні Остап Маркевич зняв з гри Очеретька, кинувши у бій Чеха. Надійності в опорній зоні Максим не додав. Олімпік продовжував виглядали гостріше й активніше, шо ледь не вилилось у гол на 55-й хвилині – це Нкенг вийшов сам на сам і прошив Кудрика. М'яч покотився у порожні ворота, але відчайдушний підкат Бикова врятував Маріуполь! Ще за чотири хвилини Олексій вдруге виручив свого голкіпера, вибивши дуже небезпечний простріл у карний майданчик.

В середині другого тайму азовцям вдалося вирівняти гру. Вони почали активно контратакувати Олімпік, однак команді не вистачило конкретики в районі штрафного. Все, що створили господарі за цей період – це дальній неточний удар у виконанні Бондаренка, постріл Горбунова зі стандарту (вище воріт) та слабенький постріл Танковського з дистанції в руки Кичака. Донеччани ж могли відзначитись на 80-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку на лінії воротарського намагався замкнути Каргбо. На щастя для Маріуполя, нападник не зміг влучити по м'ячу.

В ендшпілі зустрічі обидві команди мали шанси вирвати перемогу. Олімпіку три очки міг принести Тейшейра, який на 86-й хвилині класно пробив метрів з 25-ти – м'яч пройшов над дальньою дев'яткою! Маріуполь же ледь не забив на 90-й внаслідок невдалого виносу Кичака (голкіпер підковзнувся) – господарі розкатали комбінацію перед штрафним і завершили її ударом Меліченка з рикошетом. М'яч перелітав за комірець Кичаку, однак той зумів перевести його над поперечиною. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Олімпік перервав 8-матчеву серію поразок, набравши 18 очок і піднявшись на одинадцяту позицію в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи 22 залікових бали в активі, залишився дев'ятим.

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