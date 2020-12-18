Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, а Аблитаров получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт Олимпика.

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Напомним, защитник присоединился к донецкому клубу в сентябре 2020 года и успел за это время провести 3 матча – 2 в УПЛ и еще один в Кубке Украины. Ранее Олимпик разорвал контракт с Андреем Кравчуком.

За свою карьеру Аблитаров успел сменить немало клубов, поиграв за Ильичевец, Севастополь, Буковину, а также в чемпионате Казахстана.

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