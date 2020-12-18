Захисник Різван Аблітаров більше не є гравцем донецького Олімпіка.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, а Аблітаров отримав статус вільного агента, інформує офіційний сайт Олімпіка.

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Нагадаємо, оборонець приєднався до донецького клубу в вересні 2020 року та встиг за цей час провести 3 матчі – 2 в УПЛ і ще один в Кубку України. Раніше Олімпік розірвав контракт із Андрієм Кравчуком.

За свою кар'єру Аблітаров встиг змінити чимало клубів та пограти за Іллічівець, Севастополь, Буковину, а також у чемпіонаті Казахстану.

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