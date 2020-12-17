Колос и Олимпик стали одними из первых, кто начал отпускать игроков. Ковалевцы на своем официальном сайте объявили о разрыве контракта с Алексеем Зозулей. Защитник присоединился к клубу летом 2017 года и провел 67 матчей (4 в текущем сезоне).

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Олимпик попрощался с хавбеком Андреем Кравчуком. Его соглашение завершилась, и стороны решили не продолжать сотрудничество. Полузащитник воспитывался в академии Шахтера, а к Олимпику присоединился зимой 2018-го. Провел 30 матчей, отличился 2 голами и 5 ассистами.

Добавим, что Колос завершил первую часть УПЛ на шестой строчке, а Олимпик – на седьмой с матчем в запасе.

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