"Смена наставника? Это произошло буквально ночью. Сегодня пришел новый главный тренер и сказал, что вчера вечером его набрали и сказали, что Игоря Петровича отстранили от обязанностей.

Калитвинцев официально возглавил Олимпик

Мы сегодня проснулись и в интернете увидели, что Климовского устранили. Попрощались, все хорошо, но это жизнь. Все всё понимают. Так же и футболисты – кто-то уходит, кто-то приходит, так и у тренеров. С новым наставником познакомились, была первая тренировка. Впечатления хорошие", – отметил Зотько в комментарии Tribuna.

Добавим, Калитвинцев сменил Климовского на посту главного тренера Олимпика. Юрий начал тренерскую карьеру в ужгородском Закарпатье в 2001 году. На клубном уровне работал в Динамо-2, российских Волге и Динамо. В 2009 году привел сборную Украины U-19 к победе на домашнем чемпионате Европы. Работал ассистентом Мирона Маркевича в национальной сборной Украины, а также исполнял обязанности главного тренера "сине-желтых".

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