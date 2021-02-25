"Проснулись и увидели в интернете": Зотько отреагировал на назначение Калитвинцева главным тренером Олимпика
Защитник Олимпика Иван Зотько отреагировал на приход Юрия Калитвинцева на должность главного тренера команды.
"Смена наставника? Это произошло буквально ночью. Сегодня пришел новый главный тренер и сказал, что вчера вечером его набрали и сказали, что Игоря Петровича отстранили от обязанностей.
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Мы сегодня проснулись и в интернете увидели, что Климовского устранили. Попрощались, все хорошо, но это жизнь. Все всё понимают. Так же и футболисты – кто-то уходит, кто-то приходит, так и у тренеров. С новым наставником познакомились, была первая тренировка. Впечатления хорошие", – отметил Зотько в комментарии Tribuna.
Добавим, Калитвинцев сменил Климовского на посту главного тренера Олимпика. Юрий начал тренерскую карьеру в ужгородском Закарпатье в 2001 году. На клубном уровне работал в Динамо-2, российских Волге и Динамо. В 2009 году привел сборную Украины U-19 к победе на домашнем чемпионате Европы. Работал ассистентом Мирона Маркевича в национальной сборной Украины, а также исполнял обязанности главного тренера "сине-желтых".
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