Олімпік представив шістьох новачків – серед них екс-гравець Карпат, два бразильці та нігерієць

Донецький Олімпік значно посилив склад перед початком нового сезону.

Донецький клуб оголосив про підписання двох бразильців з Металіста 1925 – Луїза Фернандо та Фабінью. Обидва півзахисники підписали контракт терміном на 3 роки.

Рух представив численних новачків – серед них Нємчанінов, вихованець Динамо та легіонер із Гани

Крім того, гравцями Олімпіка стали захисник Іван Трубочкін, який перейшов з Чорноморця, півзахисник Тарас Завійський з німецької Бухонії, та голкіпер Герман Пеньков, останнім клубом якого були львівські Карпати.

Олімпік заявив на сезон лише 15 гравців

Також донецький клуб підписав 23-річного нігерійського захисника Алію Абубакара, який до цього виступав за білоруський Слуцьк, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.