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Олимпик проведет брифинг относительно неполучения аттестата на УПЛ – клуб обещает сенсационные факты

17:13 122 Читати українською
Олимпик проведет брифинг относительно неполучения аттестата на УПЛ – клуб обещает сенсационные факты
Владислав Гельзин / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик опубликовал заявление относительно неполучения аттестата на участие в УПЛ в следующем сезоне.

"В связи с отказом Украинской ассоциации футбола в выдаче ФК Олимпик аттестата на сезон УПЛ-2019/20 руководство донецкого клуба приняло решение провести брифинг, на котором представители клуба выскажут свою позицию относительно ситуации.

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Кроме того, представители футбольного клуба предоставят сенсационные факты по проблемам в украинском футболе", – говорится в заявлении на официальном сайте Олимпика.

Напомним, Олимпик не получил аттестат из-за дисквалификации молодежных команд из-за участия в договорных матчах.

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