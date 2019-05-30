Гельзин: Олимпик напомнил, что значит олимпийский дух и донецкий характер

Президент Олимпика Владислав Гельзин подвел итоги сезона для донецкого клуба.

"Сезон 2018/2019, возможно, стал самым сложным и неоднозначным в истории Олимпика. В течение чемпионата команда дважды сменила главного тренера, что стало настоящей драмой для всего коллектива.

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Выступление в премьер-лиге в этом году никак нельзя назвать успешным для нас. Мы не смогли выполнить главную задачу – попасть в первую шестерку по итогам первого этапа чемпионата и вынуждены были бороться за выживание. Этот опыт позволил Олимпику не только пройти путь становления, но и еще больше сплотиться в важный, определяющий момент

То, как команда боролась за место под солнцем в весенней части чемпионата, напомнило всем нам, что значит олимпийский дух и донецкий характер. Последние два матча – словно отражение в этом сезоне для Олимпика: мы падали вниз, чтобы потом, стиснув зубы, подняться и продемонстрировать свой профессионализм и мужество", – поделился Гельзин в комментарии официальному сайту Олимпика.

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