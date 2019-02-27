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Олимпик подписал голкипера из Косово

19:10 26 Читати українською
Олимпик подписал голкипера из Косово
Бетим Халими / Фото: ФК Олимпик

22-летний голкипер Бетим Халими продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Олимпик подписал молодого голкипера из Косово Бетима Халими, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с вратарем рассчитан на 3,5 года. За донецкую команду Халими будет выступать под 12-м номером.

Предыдущим клубом Халими был Транс Нарва из Эстонии. Также в активе голкипера несколько матчей за молодежную сборную Косово.

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