Олимпик подписал голкипера из Косово

22-летний голкипер Бетим Халими продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Олимпик подписал молодого голкипера из Косово Бетима Халими, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с вратарем рассчитан на 3,5 года. За донецкую команду Халими будет выступать под 12-м номером.

Предыдущим клубом Халими был Транс Нарва из Эстонии. Также в активе голкипера несколько матчей за молодежную сборную Косово.

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