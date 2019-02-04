toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ РОМА - МИЛАН

Олимпик определился со спарринг-партнерами на втором сборе

06:30 9 Читати українською
Олимпик определился со спарринг-партнерами на втором сборе
Олимпик / ФК Олимпик

Стало известно, с кем донецкий Олимпик сыграет контрольные матчи на втором турецком сборе.

Олимпик на своем официальном сайте опубликовал имена всех своих спарринг-партнеров на втором сборе в Турции. Команда будет находиться в Анталии с 4 по 15 февраля.

Шевчук рассказал, к какой схеме приучает Олимпик

Подопечные Вячеслава Шевчука сыграют против Шерифа (7 февраля), Олимпии Любляна (10 февраля) и Тобола (15). Еще один спарринг запланирован на 13 февраля, пока соперник определяется.

Олимпик после первой части сезона находится на 9 позиции в турнирной таблице УПЛ с 19 очками.

"Я – украинец до мозга костей". Правила жизни Мирона Маркевича

Теги
Зимние сборы Товарищеские матчи Олимпик Олимпик Шериф Шериф Олимпия Любляна Олимпия Любляна Тобол Тобол
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
58
мин
Шахтер
10:00
Ботев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук