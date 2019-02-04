Олимпик определился со спарринг-партнерами на втором сборе

Стало известно, с кем донецкий Олимпик сыграет контрольные матчи на втором турецком сборе.

Олимпик на своем официальном сайте опубликовал имена всех своих спарринг-партнеров на втором сборе в Турции. Команда будет находиться в Анталии с 4 по 15 февраля.

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Подопечные Вячеслава Шевчука сыграют против Шерифа (7 февраля), Олимпии Любляна (10 февраля) и Тобола (15). Еще один спарринг запланирован на 13 февраля, пока соперник определяется.

Олимпик после первой части сезона находится на 9 позиции в турнирной таблице УПЛ с 19 очками.

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